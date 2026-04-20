В Турции ускорился рост цен на продукты

Рост цен на продукты в Турции ускорился на 20% на фоне войны США и Израиля против Ирана. Удорожание энергии, логистики и упаковки ударило по всей пищевой отрасли. Об этом сообщает газета Türkiye.

Цены на фрукты и овощи с начала войны выросли на 15–20%, а транспортные расходы серьёзно нарушили цепочки поставок от фермы до прилавка, сообщил глава Федерации ассоциаций пищевой промышленности Хюсейн Боздаг.

Удорожание накапливается на каждом этапе: продукт, который на ферме стоит 8 лир, на опте достигает 26 лир, а в супермаркете — уже 50 лир, отмечает издание.

Турция является крупным импортёром энергоносителей, поэтому конфликт на Ближнем Востоке, затрагивающий Иран, напрямую влияет на стоимость топлива и, как следствие, на логистику и производственные издержки. Кроме того, Турция граничит с Ираном и имеет с ним тесные экономические связи, включая поставки сельскохозяйственной продукции.

Рост цен на энергоносители, вызванный военными действиями и последующими санкциями, традиционно приводит к удорожанию транспортировки, хранения и упаковки продуктов питания.

Усугубляет ситуацию высокая инфляция, которая остаётся хронической проблемой турецкой экономики последних лет — по итогам 2025 года годовая инфляция в стране превышала 40%.

Добавившийся внешний шок в виде войны против Ирана спровоцировал дополнительный скачок цен на продовольствие, который оказался выше прогнозируемого.