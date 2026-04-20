В России подешевели бананы и апельсины

Апельсины стали одним из наиболее подешевевших продуктов в России по итогам марта 2026 года: их розничная стоимость сократилась на 16,7% в годовом выражении. Цена бананов снизилась на 10,5%, груши и виноград также стали доступнее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя цена апельсинов в марте составила 142,1 руб. за килограмм, бананов — 165 руб. В АКОРТ отмечают, что с конца октября прошлого года апельсины подешевели на 23%, сейчас их можно найти от 70 руб. за килограмм. Основные причины снижения цен — укрепление рубля (на 15,3% год к году), высокий урожай в странах-поставщиках (Египет, Марокко, Турция, ЮАР) и политика ритейлеров по расширению бюджетного ассортимента.

По данным Росстата, в марте 2026 года апельсины вошли в топ-5 базовых продуктов с наиболее выраженным снижением цены год к году, уступив лишь картофелю, капусте и питьевой воде. Средневзвешенный курс ЦБ в первом квартале 2026 года составил 78,3 руб. за доллар, что на 15,3% ниже, чем годом ранее.

Основным поставщиком бананов в Россию является Эквадор, на долю которого ранее приходилось до 90% импорта. Поставки апельсинов формируют Египет, Марокко, Турция и ЮАР. Как отмечает руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий, на цены также влияет политика ритейлеров по общему снижению цен, поскольку бананы и апельсины формируют значительную долю продаж в категории фруктов и влияют на общую стоимость потребительской корзины.

Продажи фруктов в 2025 году показывали разноплановую динамику. Согласно данным NTech, продажи груш в рознице выросли на 10%, экзотических фруктов — на 4%, бананов — на 3%.

При этом продажи яблок сократились на 8%, а цитрусовых — на 3%. Летом, несмотря на пик сезона в Эквадоре, спрос на бананы традиционно падает: в этот период российский рынок насыщен разнообразными ягодами и косточковыми фруктами.

Самое заметное подорожание среди фруктов показали лимоны — плюс 32,7% за год, средняя цена достигла 264,4 руб. за килограмм. Скачок был спровоцирован неурожаем в Турции ещё в 2025 году. Эксперт ожидают снижения стоимости в конце апреля — начале мая, когда на рынок поступит продукция из Аргентины и ЮАР, однако итоговая динамика будет зависеть от урожая в этих странах.