Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% до 96,25 доллара за баррель.

Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

Нефтяные цены полетели до небес: Иран и США на грани разрыва

Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти.

«Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.