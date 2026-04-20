В России предложили ослабить готовящийся рост цен на импортные товары
Налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже через маркетплейсы социально значимых товаров иностранного производства следует сделать ниже, чем для всех остальных. Такое предложение выдвинуло Минэкономразвития (МЭР), сообщают «Ведомости».
В министерстве считают, что в случае онлайн-заказов позиций из некоторых категорий ставка в 2027 году должна составлять 3 процента, в 2028-м — 6 процентов, а в 2029-м — 10 процентов.
Письмо замглавы МЭР Татьяны Илюшниковой в Минфин стало ответом на законопроект финансового ведомства о поэтапном введении НДС на импортные товары, реализуемые через электронные площадки. В нем в те же сроки предлагается увеличить ставку с нынешнего нулевого уровня до 7, 14 и 22 процентов соответственно.
Как объяснила чиновница, новые нормы будут означать нарушение международных обязательств России по соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО), Китаем, Ираном и другими странами. Дело в том, что для отечественных социально значимых товаров ставка НДС установлена на уровне 10 процентов, поэтому уже при доведении ее до 14 процентов на импорт через маркетплейсы можно будет говорить о дискриминации иностранных производителей.
Илюшникова отдельно напомнила, что в прошлом году было ратифицировано соглашение между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, а готовящиеся условия станут очевидным нарушением основных положений документа.
Чтобы этого не произошло, добавляют в МЭР, освобождение от НДС должно быть доступно также для тех импортных товаров, которые в настоящее время можно завозить в страну из ЕАЭС без дополнительного налогообложения (например, для медицинских изделий).
Президент «Опоры России» Александр Калинин поддержал инициативу Минэкономразвития, отдельно добавив, что необходимо сохранить порог беспошлинного ввоза товаров, составляющий в настоящее время 200 евро.
Ранее Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших представителей рынка розничной торговли России, выступила в поддержку инициативы Минпромторга о введении максимальной ставки НДС (22 процента) на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, уже с 2027 года.
Такая мера приведет к значительному росту цен на товары из разных категорий, однако, отмечают представители бизнеса, не позволит иностранным производителям адаптироваться к новым условиям и продолжить увеличение доли рынка.