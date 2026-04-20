Уничтожение от Китая: В Госдуме объяснили провал импортозамещения

Валерий Гартунг заявил НСН, что экономику в России «не просто переохладили, а заморозили», инвестиции стали невыгодными.

Импортозамещение зашло в тупик, так как российские производители не могут конкурировать с Китаем и его низкими ценами, это касается всех отраслей, включая робототехнику, заявил НСН глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев заявил о провале импортозамещения и о том, что «охлаждение экономики» явно перешло в режим «переохлаждения экономики». По его словам, «все, кто вкладывался в импортозамещение, сегодня остались у разбитого корыта». По мнению Боглаева, речь идет о «фундаментальном кризисе», когда инвестиции в производство становятся бессмысленными: предприятия вынуждены переходить на сокращенную занятость вместо расширения. Гартунг частично согласился с пессимистичной оценкой, объяснив причины такого положения дел.

«Что касается импортозамещения, я бы не сказал, что оно совсем провалилось, но оно утратило тот импульс, который был в 2022 году. Тогда нам перекрыли все каналы, мы усиленными темпами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство, страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей. Это касается всех отраслей, даже робототехники. У нас есть свои производители, но до сих пор не запрещено субсидирование робототехнических комплексов на основе китайских роботов. Предприятия занимаются импортозамещением, но конкурировать с Китаем очень сложно. Мы в прошлом году произвели 414 роботов-манипуляторов, в Китае произвели 250 тысяч. Конечно, наши роботы в таком случае не могут быть дешевле», - рассказал он.

Также депутат признал, что инвестиции сегодня невыгодны, а экономика «заморожена».

«Кредиты очень дорогие, отсюда падает интерес к инвестициям, особенно в сложных отраслях. Люди, которые имеют деньги, эти деньги умеют считать. Они просто хранят деньги на депозитах, а не вкладывают. Абсолютно согласен с тем, что экономику не просто переохладили, а заморозили. На мой взгляд, это понятно и очевидно всем. У того же ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) падение производства составило 60%, они ушли в минус, КАМАЗ в минусе, очень все тяжело», - добавил собеседник НСН.

К апрелю 2026 года сложилась ситуация массового закрытия бизнеса и обнищания населения, однако снижение ключевой ставки на 4-5% помогло бы стимулировать спрос, заявил ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.