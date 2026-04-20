Россия готовится к конкуренции с США на одном направлении

На фоне ближневосточного кризиса Россия усиливает работу по укреплению связей с исламским миром — направлению, где традиционно доминировали США. В мае в Казани пройдет международный форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», участие в котором подтвердили 60 государств, включая ОАЭ, Турцию, Иран, Азербайджан и другие страны, передает РИА Новости.

Как отмечают аналитики, война в Иране не создала многополярный мир, но резко ускорила его кристаллизацию, проявив роль России как самостоятельного полюса. Москва делает ставку на стабильность, суверенитет и традиционные ценности — то, что импонирует исламским странам, настороженно относящимся к западному либерализму. По данным канадского Университета Карлтона, именно такой подход находит все больший отклик в мусульманском мире.

Товарооборот России со странами Организации исламского сотрудничества достиг $163 млрд. Турция остается вторым после Китая торговым партнером РФ. Товарооборот с ОАЭ обновил исторический максимум, превысив $12 млрд, а с Саудовской Аравией за прошлый год почти учетверился. Активно расширяются связи с Индонезией и Малайзией.

Исламские государства заинтересованы в развитии транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток», энергетической безопасности, технологическом суверенитете и продовольственных поставках. Россия, в свою очередь, рассчитывает на инвестиции монархий Персидского залива. В 2025 году уже заключены соглашения с ОАЭ и Катаром.

KazanForum призван закрепить эти позиции в условиях, когда влияние США в регионе ослабевает, а мир все больше уходит от однополярной модели.