Цена нефти 20 апреля 2026: резкий рост, ситуация с рублем и прогнозы экспертов

Утро понедельника, 20 апреля, началось с падения фьючерсов на американский индекс S&P 500 — минус 0,6%, до 7119,5 пункта. При этом по итогам пятницы индекс вырос на 1,2%, закрывшись на отметке 7126,06 пункта. Nasdaq 100 прибавил 1,29% (до 26672,43), а Dow Jones — 1,79% (до 49447,43), передает «Финам».

Рост в пятницу был вызван заявлениями Ирана об открытии Ормузского пролива. Однако уже на следующий день Тегеран вновь перекрыл судоходство, объяснив это отказом США снять морскую блокаду. Дональд Трамп в ответ заявил, что такое решение навредит самому Ирану, а не Вашингтону.

Нефтяные котировки отреагировали мгновенно: после падения почти на 9% в пятницу, утром в понедельник Brent прибавляет 5,32% ($95,19 за баррель), а WTI растет на 5,88% ($87,45 за баррель).

Азиатские рынки тем временем не обращают внимания на дорожающую нефть и показывают рост: Shanghai Composite +0,67% (до 4078,39), Hang Seng +0,83% (до 26376,98), KOSPI +1,02% (до 6257,08), Nikkei 225 +0,78% (до 58929,42).

Рубль

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует курс доллара в диапазоне 74–78 рублей, юаня — 10,8–11,4 рубля, евро — 88–92 рубля, передает «Российская газета». Рубль поддерживают высокие цены на нефть (Urals в апреле держится около $100 за баррель), продажи юаней из резервов (4,6 млрд рублей в день) и ключевая ставка 15%. 24 апреля ЦБ, вероятно, снизит ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, но реальная ставка останется высокой. Негатив — повреждение портов на Балтике и Черном море, а также сезонный рост спроса на валюту перед майскими праздниками.

Нефть

Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что нефтяные цены прагматичны и не спешат снижаться до реальных признаков мира. Ормузский пролив закрыт, попытки США заблокировать иранский экспорт (около 1,8 млн баррелей в сутки) пока не дали результата. Не продление лицензии на российскую нефть также играет против снижения котировок. Рынок ждет завершения конфликта в ближайшие недели, но риски эскалации сохраняются. Ближайшую неделю Brent может удержаться около $100 за баррель.

Биржа

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов отмечает, что индекс Мосбиржи находится выше 2700 пунктов без явных драйверов. Росту мешают крепкий рубль и неопределенность по переговорам с Украиной, а падению — высокие цены на нефть и ожидания снижения ключевой ставки. 24 апреля ЦБ, вероятно, снизит ставку на 0,5 п.п. На внешних рынках ждут новый раунд переговоров по Ближнему Востоку — нефть держится около $100, что говорит о скепсисе рынка.