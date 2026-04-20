Министр энергетики Италии высказался о закупках российского газа

Министр по делам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин не поддерживает закупки российского газа, даже СПГ.

"Мой ответ - нет, в соответствии с текущей оценкой Европейского союза", - сказал он в интервью газете La Stampa.

При этом министр признал, что сокращение объема поставок нефти на мировой рынок на 20% из-за ситуации вокруг Ормузского пролива представляет серьезную проблему.

Пикетто Фратин отметил, что цены на газ далеки от пиковых показателей 2022 года. Он считает, что если к 2030 году половина всего потребления газа будет обеспечена за счет возобновляемых источников, то цены значительно упадут. Министр также выразил надежду, что парламент одобрит законопроект об атомной энергетике до начала лета, тогда "исполнительные указы будут приняты до конца года". Первая атомная электростанция в Италии, по его словам, будет построена к 2035 году, а к 2050 году доля атомной энергетики в стране может достигнуть 20%.

За приостановку запрета на получение СПГ из РФ со следующего года выступил главный управляющий энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци. Кроме того, за возвращение к закупкам российского газа по более выгодным ценам в условиях дефицита призывает вице-премьер и министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини, возглавляющий одну из правящих партий - "Лига".