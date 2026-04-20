Золото подешевело на 1,9% до $4790 за унцию на фоне возвращения инфляционных рисков, связанных с энергетическим шоком, сообщает Bloomberg.

ВМС США обстреляли и захватили иранское грузовое судно, а Тегеран предупредил, что суда, приближающиеся к Ормузскому проливу, будут рассматриваться как нарушающие перемирие. Несколько судов были вынуждены отказаться от прохода всего через несколько часов после того, как Иран в пятницу объявил пролив открытым. Эскалация поставила под угрозу потенциальные мирные переговоры в Исламабаде.

Аналитики OCBC называют эту распродажу золота «отражением ухудшения настроений после геополитического разворота». Однако сохраняются ожидания, что обе стороны просто наращивают рычаги давления перед следующей встречей.

Золото, потерявшее около 9% с начала войны (конец февраля), будет торговаться в диапазоне $4700–4900 до появления новых сигналов, полагают аналитики.