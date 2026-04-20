Реальная инфляция в России далека от официальной и находится гораздо ближе к уровню ключевой ставки Центробанка, равной 15 процентам. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава военной разведки Швеции Томас Нильссон.

По его мнению, Москва значительно и систематически искажает свою экономическую статистику для того, чтобы заставить весь мир поверить в неэффективность давления и способность страны выдерживать возросшие военные расходы.

Шведское ведомство считает, что дефицит российского бюджета недооценен примерно на 30 миллиардов долларов (2,26 триллиона рублей), а опережающие финансовые индикаторы указывают на риск банковского кризиса. Нильссен подчеркнул, что для покрытия бюджетного дефицита Москве нужно продавать нефть по цене выше 100 долларов за баррель в течение продолжительного времени, но даже это не позволит решить глубокие структурные проблемы.

Чиновник объяснил что временное повышение дохода от продажи углеводородов из-за конфликта в Иране не в состоянии существенно изменить ситуацию. В целом выводы Стокгольма совпадают с представлениями Федеральной разведывательной службы Германии (BND) о происходящем в российской экономике.

Ранее сообщалось, что BND оценила дефицит российского бюджета в 2025 году в 8,01 триллиона рублей. Такие данные практически полностью совпадают с официальным дефицитом консолидированного бюджета России (включает в себя региональные и местные бюджеты, а также внебюджетные фонды), который достиг 8,3 триллиона рублей. В прошлом этот показатель почти не отличался от дефицита федерального бюджета, но в этот раз оказался почти в полтора раза больше.