Стало известно, почему США выдали лицензию на продажу нефти из РФ

Американские власти решили выдать лицензию на продажу российской нефти еще на месяц. На это повлияли два фактора: падение рейтингов президента Дональда Трампа и безрезультатные переговоры с Ираном, заявил в беседе с «Ведомостями» политолог-американист Малек Дудаков.

О том, что Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, стало известно 18 апреля. Министерство финансов США заявило о разрешении сделок по продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации. Эти сделки касаются партий, загруженных на танкеры до 17 апреля. Документ остается в силе до 16 мая.

Как отметил эксперт, повышение стоимости бензина и топлива в США существенно уменьшает вероятность того, что республиканцы смогут избежать сокрушительного поражения на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

Иван Тимофеев, возглавляющий Российский совет по международным делам, указал, что наличие генеральной лицензии снижает опасения покупателей, связанные с риском вторичных санкций. Однако он также отметил, что массового применения таких ограничений в отношении нефти и ее транспортировки пока не происходило.