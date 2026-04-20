В Европе призвали отказаться от надежды на скорое открытие Ормузского пролива
Цены на нефть резко взлетели после начала конфликта 28 февраля, но пока не достигли пиков 2022 года. Колебания котировок во многом определялись заявлениями Дональда Трампа в соцсетях — президент США обещал скорое завершение войны и мир с Ираном. Однако Ормузский пролив, через который проходит до 20% мировой нефти, может оставаться закрытым еще долго, передает Reuters.
17 апреля фьючерсы Brent упали на 9,1% (до $90,38 за баррель) после того, как Трамп заявил о полной открытости пролива. Но уже на следующий день цены подскочили на 6,9% (до $96,59), когда стало ясно, что судоходство по-прежнему заблокировано. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сохранил блокаду, несмотря на поддержку открытия со стороны части иранского правительства.
До конфликта около 80% поставок через Ормузский пролив шли в Азию. Сейчас физическая торговля нефтью отражает гораздо более тревожную картину, чем фьючерсные рынки. В Сингапуре цены на авиатопливо 17 апреля достигли $204,13 за баррель — более чем вдвое выше уровня накануне войны ($93,45). Дизель подорожал на 59%, до $145,27 за баррель.
Импорт сырой нефти в Азию в апреле упал до 20,62 млн баррелей в сутки (б/с) против 22,36 млн в марте и средних 26,76 млн за три месяца до конфликта. Особенно тревожная ситуация в крупных центрах нефтепереработки. Импорт в Сингапур рухнул с 980 тыс. б/с в январе до 388 тыс. в апреле, в Южную Корею — с 2,74 млн до 1,68 млн, в Японию — с 2,16 млн до 921 тыс. б/с.
Единственное исключение — Индия, которая компенсирует потерю ближневосточных поставок российской нефтью (1,64 млн б/с в апреле против 1,06 млн в феврале). Однако в целом дефицит нарастает, и региону, вероятно, придется сокращать переработку, говорится в публикации агентства.