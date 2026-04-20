Среди ведущих поставщиков нефти в Китай появилась новая страна

На фоне иранского конфликта новая страна смогла закрепиться среди ведущих экспортеров нефти в КНР — Бразилия в марте замкнула пятерку по этому показателю, нарастив поставки год к году в 2,5 раза, до 1,18 миллиона баррелей в сутки (б/с). Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что южноамериканская страна поставляет Пекину более 1 миллиона б/с пятый месяц подряд, хотя к уровням февраля, составившим 1,24 миллиона б/с, несколько снизила экспорт.

Похожая тенденция отмечается и у России — ведущего поставщика углеводородов в Китай. Год к году ее показатель вырос на 13,9 процента, до 2,37 миллиона б/с, а в целом в первом квартале прибавил 31 процент. При этом к февралю в марте поставки, несмотря на обвал закупок Пекина в Ираке, Малайзии и Саудовской Аравии, сократились на 12,5 процента. Суммарный показатель упал на 6,1 процента.

На третье место среди поставщиков в марте с 1,31 миллиона б/с вышла Индонезия. При этом информации о поставках в Китай иранского топлива в материалах не приводятся.

Согласно озвученным ранее данным, нефтегазовые доходы российского бюджета вырастут в апреле за счет продаж в предыдущем месяце на 60 процентов.