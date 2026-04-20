Эксперты объяснили «взрывной рост» импорта одного драгметалла в Китай

В марте импорт серебра в Китай достиг исторического максимума на фоне высокого спроса со стороны инвесторов и производителей солнечных панелей. Объемы поставок значительно превысили средние сезонные значения, сообщает Bloomberg.

По данным таможенной статистики, крупнейший мировой потребитель серебра импортировал около 836 тонн металла за месяц. Для сравнения: средний показатель импорта в марте за последние десять лет составлял около 306 тонн.

Рост закупок был связан сразу с несколькими факторами. Частные инвесторы активно приобретали небольшие серебряные слитки как более доступную альтернативу золоту. Одновременно производители солнечных панелей увеличивали выпуск продукции в преддверии отмены экспортных налоговых льгот с 1 апреля. На солнечную энергетику приходится около пятой части годового потребления серебра.

При этом аналитики считают, что столь высокий уровень закупок может быть временным. По их мнению, «взрывной рост» импорта не будет устойчивым, а в дальнейшем спрос вернется к более привычным значениям.

Высокий внутренний спрос привел к росту цен на серебро внутри страны выше мировых котировок, что стимулировало дополнительные поставки металла из-за рубежа. Однако в перспективе промышленный спрос может снизиться из-за планов по сокращению мощностей в солнечной энергетике и возможного перехода на более дешевые материалы.