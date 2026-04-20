Нефтегиганты начали инвестировать в добычу за пределами Ближнего Востока

Причины — война в Иране, проблемы с судоходством в Ормузском проливе и повреждения энергетической инфраструктуры региона.

По информации газеты The Wall Street Journal, американская ExxonMobil намерена вложить до 24 млрд долларов в разработку глубоководных месторождений нефти у берегов Нигерии; Chevron расширила присутствие в Венесуэле, британская ВР приобрела доли в месторождении у побережья Намибии, французская Total займётся разведкой в Турции.

Ранее МВФ выпустил доклад, в котором говорится, что если американо-израильская операция против Ирана затянется, то цены на нефть и газ в 2026-2027 годах могут вырасти на 100% и 200%.