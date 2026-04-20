Инвесторы нашли неожиданную замену нефти

Конфликт США, Израиля и Ирана спровоцировал резкий скачок цен на энергоносители и синтетические материалы на основе нефти (полиэстер и нейлон). Это сделало натуральное волокно более привлекательным, и инвесторы активно переключаются на хлопок, сообщает profinance.ru со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на хлопок значительно выросли и могут сохранить высокие уровни из-за рисков, связанных с поставками. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, на неделе, завершившейся 14 апреля, длинные позиции по нью-йоркскому хлопку превышали короткие на 16 825 контрактов. С апреля 2024 года ситуация на рынке изменилась на противоположную, чистая длинная позиция стала самой бычьей за два года.

Азиатские текстильные фабрики сильно зависят от сырья из Персидского залива. Растущие затраты на синтетику вынуждают производителей пересматривать смеси в пользу хлопка. Кроме того, из-за конфликта дорожают удобрения, что может привести к сокращению посевных площадей и объемов производства в следующем сезоне. По прогнозам Cotlook, дефицит хлопка в сезоне 2026–2027 годов может составить около 295 тыс. тонн. Продолжающаяся засуха в хлопковом поясе США усиливает неопределенность.

С начала конфликта фьючерсы на хлопок выросли примерно на 22%, достигнув почти двухлетних максимумов. По оценке аналитика Fitch Solutions BMI Бинь Хуэй Онг, рост может продолжиться даже при снижении нефтяных цен, поскольку оптимизм в отношении предложения постепенно снижается. Однако достаточные буферные запасы могут ограничить дальнейший рост. Новая чистая длинная позиция сформировалась после увеличения длинных позиций до 56 736 лотов и сокращения коротких до 23-месячного минимума.