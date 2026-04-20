Путин ввел в России эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в Россию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отсрочка НДС, взимаемого таможенными органами, будет предоставляться на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров для внутреннего потребления без начисления процентов.

Участниками эксперимента смогут стать юридические лица, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций российской экономики. Вместе с тем компании должны будут соответствовать ряду требований: у них не должно быть штрафов и задолженностей, они должны соблюдать законы РФ.

До этого Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) призвала ужесточить трансграничную электронную торговлю. Изначально министерство финансов РФ предложило поэтапно повышать налог на добавленную стоимость (НДС) на ввозимые через маркетплейсы товары. Позднее министерство промышленности и торговли России выступило за единовременное введение налога в размере 22% уже в следующем году.

Ранее Госдума одобрила смягчение налоговых условий для бизнеса.