Мировой венчурный рынок обновил рекорд

Объем мирового венчурного рынка в первом квартале 2026 года достиг 285,5 млрд долларов — это в 2,8 раза больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за всю историю наблюдений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ключевым фактором роста стала сделка с компанией OpenAI на 122 млрд долларов, что составляет около 43% от общего объема. При этом даже без ее учета рынок показал бы результат в 163,5 млрд долларов — максимум с первого квартала 2022 года.

Одновременно с ростом инвестиций снизилась деловая активность: количество заключенных сделок сократилось более чем на четверть по сравнению с прошлым годом.