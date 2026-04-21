Россия значительно нарастила поставки одного вида продукции в Грузию

В марте 2026 года российские компании поставили в Грузию пшеницы на $8,1 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы. Это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда экспорт составлял $2,5 млн.

Примечательно, что в марте Грузия закупала пшеницу всего у трех стран. Помимо России, в список поставщиков вошли Объединенные Арабские Эмираты ($748,9 тыс.) и Казахстан ($289,8 тыс.). Таким образом, российская пшеница заняла доминирующее положение на грузинском рынке в отчетный период.

Ранее сообщалось, что после резкого мартовского скачка, вызванного войной на Ближнем Востоке, мировые цены на российскую пшеницу пошли вниз. В апреле экспортная стоимость тонны составила $238. Причина снижения цены — избыток предложения: запасы у производителей на 11,3% превышают прошлогодние, а держать их дальше в конце сезона не имеет смысла.

Специалисты не исключают, что нисходящий тренд экспортных цен на пшеницу сохранится из-за переизбытка предложения на мировом рынке. По их оценкам, мартовские события в Иране изменили прежнюю рыночную динамику. Если бы боевых действий не было, сейчас российское зерно, вероятно, стоило бы $225–230 за тонну.