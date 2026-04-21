Биолог рассказал об опасности бананов

Бананы обладают природной радиоактивностью из-за содержания калия, но для получения опасной дозы радиации необходимо съесть за раз более тридцати тонн фрукта.

Как рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов, доля радиоактивного изотопа калий-40 в банане составляет чуть более одной сотой процента, а годовая доза от тысячи бананов не превысит безопасного порога. Биолог отметил, что радиоактивностью обладают и другие богатые калием продукты, пишет Газета.ру.

Для сохранности при перевозке скоропортящиеся фрукты и овощи во многих странах обрабатывают безопасным излучением.

Наполов рекомендовал ограничиваться тремя-пятью бананами в день из-за высокой калорийности фрукта и риска нарушений работы ЖКТ.

