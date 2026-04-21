Американскому рынку спрогнозировали большую прибыльность

Крупнейший в мире инвестбанк J.P. Morgan повысил прогноз на конец года для индекса S&P 500, включающего котировки 500 крупнейших по капитализации американских компаний, с 7200 до 7600 пунктов. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас показатель немного превышает 7100 пунктов. Основным драйвером запланированного роста должны, как ожидается, стать растущие прибыли компаний, работающих в технологическом секторе, а также в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В том числе с 315 до 330 долларов повышен годовой прогноз прибыли на акцию для индекса.

В марте, когда покупки акций инвесторами сократились на фоне иранского конфликта на 30 процентов, J.P. Morgan, напротив, снижал прогноз по S&P с 7500 до 7200 пунктов. Теперь же в случае быстрого урегулирования конфликта между США и Ираном аналитики допускают и уровень в 8000 пунктов к концу 2026 года.

Прорывные инновации, в том числе в сфере ИИ, они считают одним из драйверов того, что «США останутся ключевым долгосрочным активом в глобальных портфелях».

На прошлой неделе, в условиях остановки боевых действий и продолжающихся переговоров на Ближнем Востоке, американский фондовый рынок вырос до максимумов с января. Отмечалось, что S&P закрепился выше отметки в 7000 пунктов, подскочив с 30 марта на 11 процентов.