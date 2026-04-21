В России резко сократилась выдача патентов мигрантам из безвизовых стран

Количество выданных документов, позволяющих иностранцам из безвизовых стран жить и работать на территории РФ, сократилось в первом квартале текущего года на 22% в годовом выражении. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В материале отмечается, что в январе–марте гражданам других государств выдали около 475 тыс. патентов. Год назад этот показатель составил 606,1 тыс. патентов, увеличившись в годовом выражении на 10,5%.

По информации издания, больше всего патентных мигрантов работают в Центральном федеральном округе. Здесь живут и трудятся более 258 тыс. таких иностранцев. В Северо-Западном федеральном округе их количество достигает примерно 60 тыс. человек, в Приволжском федеральном округе — 39,1 тыс. человек.

Среди регионов по этому показателю лидируют Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В столице находятся 146,1 тыс. патентных мигрантов, в Подмосковье — около 84 тыс., в Петербурге и Ленобласти — 51,7 тыс.

«Снижение числа оформленных и выданных патентов было ожидаемо <...>. Рост в прошлом году был связан с тем, что до сентября можно было легализоваться мигрантам, которые находились в России даже с нарушением сроков пребывания — это и вызвало подъем числа оформленных патентов <...>. И как только мера перестала работать — снижение», — утверждается в статье.

Еще одна причина снижения количества выданных патентов — введение в регионах запретов и ограничений на использование труда мигрантов в некоторых видах деятельности. Речь идет о розничной торговле, такси, доставке и пассажирских перевозках.