Китайская корпорация CNNC может построить АЭС в Казахстане

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал журналистам, что вторую АЭС в республике могут построить при сотрудничестве с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Саткалиева, станция получила рабочее название «Мойынкум».

«Планируется, что это будут станция — два блока по 1200 [МВт]. И мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора. То есть ранее мы уже говорили о том, что китайская компания CNNC рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции», — поделился Саткалиев.

1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что Армения и Россия ведут переговоры по вопросу строительства новой АЭС в стране.

В то же время премьер-министр Армении отметил, что Россия не единственный партнер Еревана. В данный момент страна хочет выбрать более выгодное для себя предложение.

В Армении есть действующая атомная электростанция — Армянская (Мецаморская) АЭС. Она находится возле города Мецамор, в 30 км к западу от Еревана, обеспечивая до 40% потребностей страны в электроэнергии.