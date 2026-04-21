Cпрогнозирован рост цен на нефть до $110 за баррель

Цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные банка Citigroup.

Согласно данным американского банка, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов в результате войны США с Ираном могут вырасти до 1,3 млрд баррелей в случае сохранения блокады Ормузского пролива. По оценкам Citigroup, двухмесячная блокада может привести к выводу примерно 1,7 млрд баррелей нефти с рынка и подтолкнуть цены уже до $130 за баррель.

17 апреля МИД Ирана объявил о решении открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Поводом для этого стало достижение Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня. При этом военные корабли по-прежнему не могут проходить по этому морскому пути. Власти США поблагодарили Тегеран, однако подчеркнули, что американский флот продолжит блокаду иранских портов.