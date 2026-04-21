Назван самый подешевевший в России продукт питания

В «Руспродсоюзе» рассказали, какие продукты упали в цене больше всего в России. Одним из них стал картофель, передает РИА Новости.

Как уточняется, стоимость данного продукта в середине текущего месяца оказалась ниже уровня аналогичного периода 2025 года на 32,4%. Также в список «Руспродсоюза» попали капуста (-29,3%), свекла и лук (-20,1%, и 17,9% соответственно).

Ранее появлялась информация, что на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив существуют риски ускорения инфляции. Об этом 16 апреля заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи.

По ее словам, внешние условия создают серьезные угрозы для ценовой стабильности, и многие аналитики сейчас активно обсуждают возможные последствия сохранения проблем в этом ключевом морском коридоре.

Глава регулятора также обратила внимание, что ряд стран ожидают глобального роста цен, а их центральные банки либо ужесточают денежно-кредитную политику, либо замедляют ее смягчение. Дополнительным фактором беспокойства для российской экономики, по словам Набиуллиной, остается бюджетный импульс, который пока существенно не ослабевает.