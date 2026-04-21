Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен считает, что Европу ждет довольно непростое лето и рост цен на авиаперелеты на фоне ситуации с поставками керосина.

"Мы находимся в очень серьезной ситуации, и я хочу предельно ясно заявить, что, к сожалению, она, скорее всего, ухудшится, - отметил он в интервью газете La Vanguardia. - Согласно нашему анализу, даже если завтра будет объявлен мир, нас ждут трудные недели, месяцы и даже годы, что касается цен на энергоносители".

По его словам, инфраструктура СПГ на Ближнем Востоке, особенно в Катаре, пострадала настолько, что на ее восстановление уйдут годы.

"Это, конечно, также будет иметь в качестве последствия то, что цены останутся высокими довольно долгое время", - пояснил Йёргенсен.

По его версии, ситуация с нефтью несколько иная.

"Добыча может восстановиться быстрее, поэтому это будет вопрос нескольких недель, - добавил он. - Но несколько недель могут оказаться решающими, если мы останемся без топлива для самолетов или дизтоплива".

Комментируя ситуацию с поставками керосина для авиационной отрасли, еврокомиссар подчеркнул: "В лучшем случае мы должны подготовиться к довольно тяжелому лету".

"Летать станет дороже и в некоторых случаях даже, возможно, можно будет увидеть отмены [рейсов]", - сказал он.

ЕС остался в стороне от кризиса вокруг Ирана

Йёргенсен также утверждал, что "стало бы фундаментальной ошибкой снова покупать энергию у России".

В конце марта - начале апреля в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством в Ормузском проливе в Европе стоимость топлива резко начала расти. Как признал главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша, американо-израильская военная операция против Ирана угрожает крупномасштабным энергетическим кризисом.