Минпромторг определился с размерами технологического сбора

С 1 сентября 2026 года власти начнут взимать технологический сбор. Для ноутбуков он составит 500 рублей за единицу, для смартфонов — 250 рублей, для телефонов проводной связи с беспроводной трубкой — 100 рублей, для других телефонных аппаратов — 25 рублей. Об этом говорится в проектах постановлений и распоряжений правительства, которые Минпромторг представил участникам рынка. С документами ознакомился РБК.

Впоследствии список электроники, при реализации которой нужно уплатить техсбор, будет расширен. Плательщиками станут как юридические лица, занятые производством или поставкой девайсов, так и индивидуальные предприниматели.

Вовремя и верно уплаченный технологический сбор фактически станет допуском к реализации товара. Дело в том, что сразу после того как плательщик сбора подаст уведомление о вводе товара в оборот, система рассчитает сумму сбора, на уплату которого будет отведено 10 дней. Если платеж поступит, то система подтвердит оплату и разрешит продажу товара. Если платеж не поступит или его будет недостаточно, то система уведомит об отказе в продаже товара. Штрафы за просрочку начисляться не будут.

Мнение рынка

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Wildberries, Ozon, «Лента» и другие) указал, что поскольку сбор за всю технику оплачивается заранее, а на ее реализацию нужно время, справедливым было бы взимать его после продажи девайсов, а не до.

С этим согласились в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Huawei, Fplus, DNS и другие) и в группе «М.Видео-Эльдорадо». В обеих организациях указали на то, что власти выбрали неудачный момент для введения нового платежа, поскольку ранее российский бизнес уже столкнулся с повышением НДС, введением обязательной маркировки электроники и скорым введением системы подтверждения ожидания поставки товаров. Ввиду этого РАТЭК предложила перенести срок введения технологического сбора на 1 сентября 2027 года. Там также уточнили, что предложенные государством тарифы будут ощутимы для бизнеса: «они достигают около 1% от розничной цены устройств, что создает значительную нагрузку, особенно в условиях снижения рынка гаджетов».

Контекст

В Минфине ожидают, что технологический сбор принесет бюджету до 20 млрд рублей уже в 2026 году. Объектом налогообложения станет электроника, содержащая микросхемы, включая телефоны, ноутбуки и компьютеры. Деньги, полученные от сбора, направят на развитие «компетенций, в которых мы нуждаемся», уточнял в конце 2025 года глава министерства Антон Силуанов.

Между тем из документов, с которыми ознакомился РБК, не следует, каким именно образом власти будут аккумулировать техсбор, а потому Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят 1С, «Группа Астра», Acer и другие) попросила разъяснить механизм использования собранных средств — какие производители электроники и в каком порядке смогут обратиться за финансовой поддержкой.