Американские НПЗ оказались в «выигрышной позиции» от войны на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке принес выгоду нефтеперерабатывающим заводам США. Высокие цены на дизель и авиатопливо в сочетании с дешевой североамериканской нефтью обеспечили им рекордную маржу, пишет Financial Times.

В то время как Азия, зависящая от ближневосточной нефти, страдает от дефицита, а Европа не может извлечь выгоду из-за резкого роста цен на сырье, американские НПЗ оказались в «выигрышной позиции». У них есть доступ к собственной дешевой нефти, а также к импорту из Канады и Мексики, говорится в материале.

По данным Rystad, маржа американских заводов выросла до $20–25 за баррель — почти вдвое больше, чем в начале марта. Акции ExxonMobil и Chevron с начала года прибавили 21% и 18%, а акции внутренних НПЗ (Valero Energy, Marathon Petroleum и др.) выросли в среднем на 27%.

Президент Chevron по переработке Энди Уолз отметил, что растущий импорт из Венесуэлы (утроился за год до 412 тыс. баррелей в день) тоже помогает США. Компания нарастила долю в венесуэльских проектах после того, как администрация Трампа захватила президента Николаса Мадуро.

«Миру нужно больше энергии», — заявил Уолз.

Однако есть и риски. Exxon и Chevron понесли миллиардные «бумажные» убытки от переоценки деривативов после скачка цен. Phillips 66 зафиксировала потери в $900 млн. Но компании уверены, что эти убытки будут компенсированы продажей топлива по более высоким ценам.

Аналитики предупреждают, что американские НПЗ могут столкнуться с усилением конкуренции со стороны Азии, если Ормузский пролив останется закрытым. Кроме того, высокие цены на бензин уже ударили по кошелькам американских водителей и могут повлиять на исход промежуточных выборов в ноябре.