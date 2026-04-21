В странах Азии возник «отчаянный спрос» на российскую нефть

Страны Азии в связи с нестабильной ситуацией в Ормузском проливе сталкиваются с "отчаянным спросом" на российскую нефть.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил эксперт в области экономических связей, бывший сенатор парламента Малайзии Джазири Алькаф.

"Филиппины, Вьетнам, Индонезия и Малайзия активно ведут переговоры с Россией о поставках сырой нефти после потрясений на Ближнем Востоке. Российская нефть, поставляемая по маршруту "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), который обходит нестабильный Ормузский пролив, служит важнейшим буфером. Российская нефть марки Urals, которая продавалась со скидкой, теперь имеет премиальную цену - она подорожала на 67%, до $94,5 за баррель. Цена на нефть марки ESPO Blend (поставляется через ВСТО - прим. ТАСС) изменилась с дисконта в $7-10 за баррель на премию в $2-5 за баррель по отношению к Brent, что отражает острую напряженность на рынке и отчаянный спрос в Азии", - сказал он.

По его словам, Малайзия ежедневно потребляет около 700 тыс. баррелей, однако добывает только порядка 350 тыс. баррелей в день.

"Этот структурный дефицит означает, что стране приходится импортировать половину объема потребляемой нефти, что делает ее крайне уязвимой к перебоям в поставках и волатильности цен. Стратегических нефтяных резервов недостаточно в случае длительного нарушения логистики. Примерно 38% импорта сырой нефти в Малайзию осуществляется транзитом через Ормузский пролив, что подвергает страну угрозе задержки поставок, резкого повышения фрахтовых ставок и страховых премий. Цены на нефть выросли почти на 40%", - отметил он, указав, что "цены на продукты питания могут вырасти до 50% из-за резкого роста операционных расходов".

Спрос на российскую нефть вырос

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил 19 апреля, что малайзийские власти и нефтегазовая компания Petronas могут начать обсуждать поставки нефти из России.