Возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» зависит от действий киевского режима.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Всё зависит от киевского режима, откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что у Москвы есть договорные обязательства с Будапештом по поставкам энергоресурса, но после «шантажа киевского режима» они были остановлены.

Песков отметил, что Россия остаётся готовой возобновить транзит нефти в Венгрию по «Дружбе».

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Владимира Зеленского обеспечить максимально оперативное восстановление работы нефтепровода «Дружба».