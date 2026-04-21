Торговля России и Китая вышла на рекордные показатели

В первом квартале 2026 года объем взаимной торговли РФ и КНР достиг $61,3 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Экспорт китайских товаров в Россию вырос на 22% (до $27,7 млрд), а поставки из РФ в КНР увеличились на 10% (до $33,6 млрд). Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 5%, что эксперты связывают с сезонным фактором. Как отметил ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко, если очистить данные от сезонности, то товарооборот находится на рекордном уровне.

В марте динамика оказалась особенно яркой: взаимная торговля выросла на 20% в годовом выражении, достигнув $22,1 млрд. При этом импорт из Китая увеличился на 1,6% по сравнению с февралем, а ввоз российских товаров в КНР подскочил на 28%. Таким образом, несмотря на квартальное колебание, двусторонние экономические связи продолжают уверенно расти.

Ранее издание The Economic Times со ссылкой на правительственные источники сообщило, что КНР заняла первую строчку по объему торговли с Индией в 2025-2026 финансовом году (завершился 31 марта). Товарооборот Индии и Китая в минувшем финансовом году составил более $151 млрд, экспорт увеличился на 36,6%, достигнув $19,47 млрд. Импорт продемонстрировал рост на 16% и составил $131,6 млрд.