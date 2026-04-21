Производители электроники выступили с заявлением о технологическом сборе

Введение технологического сбора на электронику необходимо перенести на 2027 год, так как сегодня эта мера может стать дополнительной нагрузкой и оказаться слишком тяжелой как для бизнеса, так и для государства. Сейчас компании не готовы до выпуска товара в оборот вносить плату – это слишком большой удар по их капиталу, заявил НСН представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

Он напомнил, что, по некоторым данным, взимать планируется 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук – по мнению эксперта, сделать сбор можно было меньше.

«Если брать 500 рублей за ноутбук, иногда это сопоставимо с одним процентом от рыночной стоимости, а это ощутимо. Как минимум раза в два этот сбор может быть ниже. Вполне было бы достаточно 250 рублей на ноутбук», — считает специалист.

Главным недостатком предлагаемых мер он назвал планы ввести его в этом году, когда итак планируется много нововведений – в том числе, введение маркировки на ноутбуки и смартфоны, изменение схемы ввоза электроники из стран ЕАЭС и так далее.

«Дополнительные сборы – это лишняя нагрузка на систему, которая это все будет администрировать, — подчеркнул Гуськов. — Мы опасаемся, что могут быть и сбои, для бизнеса и государства это одновременно тяжело. Мы считаем, что эта мера может быть перенесена на 2027 год».

Плату планируется взимать до выпуска товара в оборот, а это еще один удар по капиталу компаний, добавил эксперт. Он заявил, что производители считают справедливым уплату сбора после выпуска товара, что позволит компаниям сохранить оборотный капитал. Кроме того, эксперт предупредил, что планирующиеся к введению меры неизбежно увеличат себестоимость товара, приведут к издержкам, что не может не отразиться на конечных ценах.

До этого сообщалось, что технологический сбор на смартфоны и ноутбуки для российских производителей и импортеров электроники может составить 750 и 1500 рублей. По мнению участников рынка, данный сбор может быть пересмотрен в дальнейшем. Такие тарифы обсуждаются за каждую единицу товара независимо от стоимости устройства.