Названо условие подорожания нефти до 150 долларов

В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысит исторический максимум и достигнет 150 долларов за баррель. Об этом заявил профессор государственного университета в Рабате Абдельсамад Малауи, его слова приводит новостной портал Hespress.

© Lenta.ru

Нарушение судоходства в Ормузском проливе и блокада нефтяного экспорта Ирана со стороны США уже привели к стремительному росту мировых цен на нефть. Эти факторы также ударили по глобальному предложению сырья, отметил аналитик.

Если переговоры США и Ирана сорвутся, Ближний Восток может столкнуться с очередным витком эскалации. В этом случае Ормузский пролив может полностью закрыться для прохода как иранских, так и иностранных судов. При таком раскладе мировые цены на нефть могут устремиться вверх, в район 150 долларов за баррель, констатировал Малауи.

Ранее схожий прогноз дали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs. В случае затягивания войны в Иране, предупредили они, цены на нефть смогут превысить исторический максимум до конца этого года. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сошлись во мнении эксперты.