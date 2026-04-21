Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня

В марте Индия, третий в мире потребитель нефти, импортировала 4,5 млн баррелей сырья в сутки — на 13% меньше, чем в довоенном феврале. Однако поставки из России почти удвоились, достигнув рекордных 2,25 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Одновременно импорт с Ближнего Востока рухнул на 61% (до 1,18 млн баррелей) из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном и США, через который проходит пятая часть мировой нефти. Доля ближневосточной нефти в индийском импорте упала до исторического минимума в 26,3%, а доля ОПЕК — до рекордных 29%.

Ирак и ОАЭ отгрузили многолетние минимумы. Чтобы заместить выпавшие объемы, индийские НПЗ скупали российскую нефть, уже находившуюся в море, получив временное разрешение от США. Администрация Трампа продлила исключение на месяц, позволяющее покупать подсанкционное сырье морским путем. Ожидается, что импорт из РФ останется высоким.

Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика Индии. Саудовская Аравия обогнала Ирак, заняв второе место. Третье место заняла Ангола — индийские заводы увеличили закупки в Африке. Замыкают пятерку ОАЭ и Ирак.

За финансовый год (завершился в марте 2026-го) импорт российской нефти в Индию снизился на 6,2% — НПЗ замедлили закупки, чтобы помочь Нью-Дели заключить временное торговое соглашение с Вашингтоном. В итоге доля России в годовом выражении сократилась с 36% до 33%, а доля Ближнего Востока выросла.