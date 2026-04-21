Цены на заправках ЕС показали рекордный рост с 2022 года

Средневзвешенные цены на бензин и дизтопливо резко выросли в Евросоюзе в марте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, на 9,4% и 19,8% соответственно. Это самое стремительное повышение показателей с 2022 года, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Чемпионами роста цен на дизель стали Чехия и Швеция (+27,6%), Эстония (+26,8%), Латвия (+25,4%), Бельгия и Нидерланды (+25,2%), по остальным странам рост составил порядка 10%.

По бензину в лидерах оказались Бельгия, Швеция, Австрия, Чехия, Эстония и Литва, где рост составил от 14% до 15%.

Венгрия вошла в тройку стран с наименьшим ростом цен - дизель здесь подорожал на 7%, бензин - на 4,7%.

В ноябре 2022 года средневзвешенная цена дизеля в ЕС повысилась на 22,4%, а в октябре 2022 года аналогичный показатель для бензина продемонстрировал рост на 9,6%.