Банк России призвали радикально снизить ключевую ставку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал совет директоров Банка России действовать более радикально при принятии решения о ключевой ставке. По его мнению, снижение должно быть сразу на 1 процентный пункт, а не на 0,5 процентного пункта, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что выход на уровень ключевой ставки в 13% к концу года при медленном снижении ставки шагами по 0,5 процентного пункта будет недостаточным для придания импульса инвестиционной активности в России.

ЦБ 20 марта снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. Очередное заседение регулятор проведет 24 апреля. Аналитики ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых.