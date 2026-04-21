Reuters: Россия с мая остановит поток казахстанской нефти в ФРГ через "Дружбу"

Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, скорректированный график экспорта нефти был направлен в Казахстан и Германию. В публикации отмечается, что остановка поставок казахстанской нефти через "Дружбу" создаст больше неопределенности в поставках для ФРГ, поскольку конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, в то время как многолетние энергетические связи Берлина и Москвы были нарушены российско-украинским конфликтом. По данным агентства, экспорт нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" в 2025 году составил 43 тыс. баррелей в день, что на 44% больше, чем годом ранее. Полная остановка поставок приведет к сокращению объемов переработки примерно на 17% из 12 млн. тонн нефти в год на германском нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возобновлению транзита нефти в Европу по трубопроводу "Дружба", который Украина перекрыла под предлогом ремонта.