Новак заявил о высоком спросе на российский СПГ из-за кризиса

Спрос на сжиженный природный газ в мире остаётся высоким на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Это поддерживает интерес к российскому СПГ.

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передаёт РИА Новости.

По его словам, дефицит на рынке усилил востребованность поставок.

«Сейчас на самом деле спрос высокий на сжиженный природный газ», — отметил он.

Новак добавил, что российский СПГ остаётся востребованным и поставляется различным покупателям на коммерческой основе.

Россия по итогам февраля 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в Евросоюз.

Также El País писал о значительном росте поставок российского СПГ в Испанию в марте на фоне конфликта на Ближнем Востоке.