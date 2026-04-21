В Польше задумались о распродаже золота ради финансирования армии

Власти Польши задумались о распродаже части золотых резервов ради армии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Руководство страны не может сойтись во мнении насчет финансирования вооруженных сил. Премьер-министр Дональд Туск и министр финансов Анджей Доманьский намерены использовать в этих целях европейский фонд SAFE (Security Action for Europe). Президент Кароль Навроцкий и глава центробанка Адам Глапинский настаивают на продаже части золотых резервов. В начале 2026 года Навроцкий уже наложил вето на участие страны в SAFE.

К концу 2025 года Польша нарастила золотые резервы почти до 550 тонн, и Глапинский поставил цель увеличить их до 700 тонн. Позднее глава регулятора поддержал идею частично продать золото для финансирования армии. По мнению Доманьского, этот подход грозит валютными колебаниями и несет неопределенность.

Как ранее сообщал телеканал CNBC, на фоне проблем с ликвидностью из-за войны на Ближнем Востоке в последние месяцы регуляторы мировых держав переходят от скупки золота к продаже. Наиболее активно продают металл центробанки развивающихся стран. В 2026 году самым заметным продавцом стала Турция, чьи золотые резервы сократились на 131 тонну. Еще одним продавцом стала Гана. Кроме того, возможность реализации рассматривал регулятор Польши.