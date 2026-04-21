Дмитриев прокомментировал сообщения о плане ЕС по централизованным закупкам газа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал сообщения СМИ о том, что Евросоюз рассматривает возможность возобновления совместных закупок газа на фоне растущих опасений в энергетическом секторе.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала тоже самое с вакцинами и теперь хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС.

«Она использует каждый кризис одинаково: ослабляет европейские государства, централизует власть в Брюсселе и навязывает всем остальным дорогостоящие и ошибочные решения», — написал Дмитриев.

21 апреля издание Politico сообщило, что Европейская комиссия хочет возобновить скоординированные общеевропейские закупки газа, поскольку война с Ираном усиливает опасения по поводу поставок.

Это одна из ряда новых мер, которые рассматривает исполнительный орган ЕС, чтобы помочь защитить страны от роста цен, поскольку столицы стран обеспокоены перспективой энергетического кризиса. В то же время это рискует вызвать негативную реакцию со стороны промышленности, которая давно ставит под сомнение эффективность скоординированных закупок топлива, отмечает издание.

Ранее вице-премьер Италии призвал сменить власть в ЕС и вернуться к закупкам газа в России.