$74.5987.77

Бланар: Словакия поддержит санкции против России, когда заработает «Дружба»

RT на русском

Словакия поддержит новые санкции против России после того, как заработает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.

© Global Look Press
«Мы готовы поддержать и 20-й пакет санкций против России... однако мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу «Дружба» прибудет в Словакию», — сказал Бланар, его слова приводятся в YouTube-канале МИД республики.

Ранее Владимир Зеленский объявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба» и возможности возобновить прокачку нефти.

1