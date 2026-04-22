Чистая энергия впервые покрыла рост мирового спроса на электричество. Об этом говорится в новом отчете глобального энергетического аналитического центра Ember, пишут «Ведомости».

Главным фактором стал рекордный рост солнечной энергетики. В 2025 году ее мировая выработка выросла на 636 ТВт·ч — это на 30% больше, чем в предыдущем году. Китай возглавил глобальный рост солнечной энергетики. На его долю приходится более половины увеличения как мощностей, так и выработки в прошлом году.

Солнечная энергия покрыла три четверти (75%) роста мирового спроса на электричество, а солнечная и ветровая вместе — почти весь прирост (99%).