Казахстан получил сигнал о невозможности транзита нефти по «Дружбе»

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по нефтепроводу «Дружба» в мае.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было», — заявил он.

По его словам, в мае транзит через Атырау — Самара в направлении нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт равен нулю. Так он ответил на вопрос об ограничении транзита казахстанской нефти по «Дружбе» в мае.

Накануне Reuters сообщило, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

В публикации отмечается, что остановка поставок казахстанской нефти через «Дружбу» создаст больше неопределенности в поставках для ФРГ, поскольку конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, в то время как многолетние энергетические связи Берлина и Москвы были нарушены российско-украинским конфликтом.