Минцифры планирует ограничить продажу сим-карт на маркетплейсах

Ozon начал согласование с операторами связи списка селлеров, которых можно допустить к торговле сим-картами. Площадка намерена оставить только верифицированных дилеров, чтобы исключить попадание в оборот активированных и оформленных на подставных лиц номеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника на телеком-рынке.

В Минцифры заявили, что обсуждают меры борьбы с реализацией активированных карт на маркетплейсах. В ведомстве напомнили, что злоумышленники используют чужие номера в преступных целях, поэтому передача сим-карт посторонним запрещена законом. Продажа неактивированных карт остается легальной: их регистрация происходит через «Госуслуги» или салоны связи.

По данным «Коммерсанта», в 2025 году по требованию РКН операторы заблокировали больше 18 млн сим-карт — это на 76% превышает показатели 2024 года.