На Украине сделали заявление по поводу трубопровода  «Дружба»

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что украинская «Укртранснафта» уведомила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление опубликовано на сайте MOL.

Напомним, Украина остановила транзит российской нефти через свою территорию 27 января, объяснив это повреждениями нефтепровода. Власти Словакии тогда заявили, что трубопровод функционирует, и назвали остановку поставок политическим решением Киева, целью которого является шантаж.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила свои обязательства по ремонту нефтепровода «Дружба».