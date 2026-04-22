Россия оказалась в числе мировых лидеров в области торговли

Самый большой торговый профицит по итогам прошлого года показал Китай — колоссальные 1,19 триллиона долларов с огромным отрывом от остальных. К такому выводу пришло агентство «Прайм», проанализировав данные платформы ООН Comtrade, национальных статслужб и открытые источники.

Вторую строчку заняла Германия с результатом 226,4 миллиарда долларов. Россия расположилась на третьей позиции — доход от торговли составил 139,3 миллиарда. Четвертое и пятое места достались Ирландии (133,8 миллиарда) и Нидерландам (118,7 миллиарда).

Далее в рейтинге самых успешных экспортеров следуют Южная Корея (77,2 млрд), Швейцария (65,54 млрд), Норвегия (65,496 млрд), Сингапур (62,1 млрд) и Италия (57,3 млрд). Саудовская Аравия заработала 56,5 миллиарда, Бразилия — 54,8 миллиарда, Катар — 51,9 миллиарда. Замыкают топ-15 Индонезия (39,9 млрд) и Малайзия (35,5 млрд).

Прямо противоположная ситуация у США — там зафиксирован самый глубокий дефицит в мире, минус 1,24 триллиона долларов. В пятерку антилидеров также вошли Великобритания (-395,3 млрд), Индия (-310,2 млрд), Франция (-105,4 млрд) и Турция (-92,1 млрд).

Значительные убытки от торговли понесли Испания (-68,2 млрд), Гонконг (-57,3 млрд), Филиппины (-49,2 млрд), Украина (-44,4 млрд) и Израиль (-38,2 млрд). Греция потеряла 37,9 миллиарда долларов, Португалия — 37,6 миллиарда, Румыния — 36,9 миллиарда. Завершают перечень стран с наибольшим дефицитом Египет (-34,4 млрд) и Канада (-22,9 млрд).