Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент - запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование", - сообщил дипломат.

