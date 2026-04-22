Эксперты оценили перспективы угольной отрасли в РФ

Блокировка Ормузского пролива и разрушение газовой инфраструктуры в Персидском заливе весной 2026 года заставили страны пересмотреть энергетическую стратегию, пишут «Известия».

Столкнувшись с дефицитом топлива, особенно природного газа, мировые экономики начали экстренно наращивать использование каменного угля — самого доступного и надежного резерва. Котировки угля с конца февраля подскочили более чем на 30%, превысив $130 за тонну, а многие государства приостановили или отменили программы по закрытию угольных ТЭЦ.

В Азии главными потребителями угля стали Япония и Южная Корея, критически зависящие от ближневосточного СПГ. Токио и Сеул вынуждены расконсервировать резервные угольные блоки, чтобы избежать остановки промышленности. Индия, готовясь к летнему пику потребления электроэнергии, дала директиву генерирующим компаниям максимизировать импорт угля.

Германия приостановила вывод из эксплуатации угольных электростанций, Польша увеличила загрузку блоков до максимума, а Италия заморозила планы по закрытию угольных ТЭЦ и намерена расконсервировать уже выведенные из строя в случае обострения.

Аналитики оценивают вероятность среднесрочного роста спроса на уголь как крайне высокую — восстановление инфраструктуры СПГ в Персидском заливе займет от полутора до двух лет. Уголь останется безальтернативным балансиром как минимум до конца 2027 года.

Для российской угольной отрасли, которая к началу 2026 года находилась в глубоком кризисе (потеря европейского рынка, высокие логистические издержки, жесткая монетарная политика ЦБ), скачок цен стал «скорой помощью». Рост котировок возвращает отрасль в зону рентабельности, позволяя компаниям выплачивать зарплаты и обслуживать кредиты.

Однако, по мнению экспертов, долгосрочно спрос на уголь вряд ли сильно вырастет — энергопереход и газ остаются в повестке. Китай уже заявил, что генерация за счет ископаемого топлива достигла пика, а ЕС намерен полностью отказаться от угля к 2030–2040 годам.