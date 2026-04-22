«Неприятные сюрпризы»: мировой рынок серы оказался под угрозой

Блокада Ормузского пролива и боевые действия на Ближнем Востоке привели к очередному глобальному сбою — на этот раз на рынке серы, сообщает РИА Новости.

Из географического «мешка» Персидского залива продолжают появляться «неприятные сюрпризы»: оказалось, что через стратегический пролив в большом объеме поставлялась товарная сера, необходимая для производства серной кислоты — критически важного компонента для удобрений, нефтепереработки, электроники и даже добычи урана.

Мировой рынок серы оценивается более чем в $13 млрд, удвоившись за последние несколько лет. Крупнейшие производители — Китай, США и Россия, а также страны Персидского залива и Иран. На долю последних приходится около половины мирового производства серы, используемой в нефтепереработке. Однако из-за блокады пролива монархии Залива несут серьезные убытки, а бывший советник президента ОАЭ уже заявил, что его страна больше не нуждается в американской защите, назвав военные базы обузой.

Эксперты предупреждают, что дефицит серной кислоты грозит сокращением добычи урана методом выщелачивания — так получают до 40% мирового урана. Казахстан, Австралия, Узбекистан и Россия зависят от этой технологии. Россия закрывает потребности сама, но остальные страны работают под экспорт.