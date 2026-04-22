В России резко подорожала говядина

Её стоимость возросла на 16,5%.

При этом другие мясные продукты подешевели. Такой статистикой в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился специалист в области продовольственной политики, доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

«Говядина резко выросла в цене. Она стала чемпионом роста — 16,5% за два месяца. Это автоматически переносится на другие виды мяса. Подешевела даже баранина, которая в своё время была чемпионом роста. Там объёмы экспорта упали, и она стала больше попадать на рынок. Я в субботу был в магазине, там курица самая дешёвая стоила 165 рублей за килограмм. Это та курица, которая уже пробивала в своё время 175 рублей, 200 рублей. Происходит постоянная проба пера, попытка протолкнуть высокую цену. Не пошло, объёмы реализации стали падать, продавцы стали снижать цену. То же самое было со свининой. Она тоже месяца четыре назад подорожала достаточно резко, но не пошло, и продавцы стали снижать цены».

Ранее Холод спрогнозировал «экстремальные вызовы» на сельхозпродукцию в мире. В текущем году отрасль может столкнуться с дефицитом. Об этом экономист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».